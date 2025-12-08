  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Suriye mesajı

Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya çok net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

 

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

