Yeni evlenen çiftlere dev destek: 6 ay kira, ısınma ve beyaz eşya kaymakamlıktan!

Arpaçay Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi' kapsamında yeni evlenen gençlere yardım veriyor.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte aile odaklı projelere ağırlık verdiklerini belirtti. Yeni yuva kuran çiftlerin destek kapsamına alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Akköz, şunları söyledi:

Vatandaşlarımız kira sözleşmelerini getirdiklerinde 6 aylık kiralarını biz ödüyoruz. Bunun yanında ısınma giderleri ve kömür gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yeni ev kuran gençlerimizin temel beyaz eşya ihtiyaçlarını devletimizin desteğiyle sağlıyoruz. Ayrıca ailelere ‘Hoş geldin bebek’ paketimizi de veriyoruz.

Kaymakam Akköz, proje kapsamında sunulan eşya desteğinin yaklaşık 200 bin lirayı bulduğunu aktararak, maddi imkansızlık yaşayan genç çiftlerin bu destekten faydalanabileceğini ifade etti.