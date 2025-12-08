Haber Merkezi Giriş Tarihi: Büyük sürpriz oldu! Pi sayısının 100 yıllık formülü! Kara deliklerin sürecine ilişkin çarpıcı iddia dikkat çekti
Yüz yıl önce yalnızca kağıt ve kalemle üretilen matematiksel denklemlerin, bugün süper bilgisayarların modellemekte zorlandığı kara delik, türbülans ve fiziksel fenomenleri açıkladığı ortaya çıktı. İlişkin bir araştırmada, iddia edilen çarpıcı değişim sürecine dair matematikçi Srinivasa Ramanujan'ın Pi sayısı formüllerinin modern fiziğin temel yasalarıyla şaşırtıcı bir uyum içinde olduğunu öne sürdü.