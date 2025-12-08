Büyük sürpriz oldu! Pi sayısının 100 yıllık formülü! Kara deliklerin sürecine ilişkin çarpıcı iddia dikkat çekti

Matematik dünyasının en gizemli figürlerinden biri olan Srinivasa Ramanujan'ın mirası, ölümünden bir asır sonra bile bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Henüz süper bilgisayarların hayal dahi edilemediği bir dönemde, Pi (π) sayısını hesaplamak için geliştirdiği ve sadece 17 kısa ifadeden oluşan seriler, bugün Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma ile bambaşka bir boyuta taşındı. Araştırma, bu ‘sihirli’ formüllerin sadece matematiksel birer araç olmadığını, aynı zamanda evrenin fiziksel yapısını açıklayan Logaritmik Konformal Alan Teorileri (LCFT) ile doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. IISc'nin aktardığına göre; şunları söyledi...