Yanlış uyku pozisyonu sağlığınızı bozuyor: Nasıl uyuduğunuz, nasıl uyanacağınızı belirliyor

Uykudan sonra gün boyu süren ağrı ve sızılarla uyanmak istemiyorsanız, uyku pozisyonunuzu ciddi şekilde gözden geçirmenizde fayda var. Sağlık ve uyku uzmanları, yaygın uyuma biçimlerinden bazılarının kas ve eklem sağlığımız için diğerlerinden çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

Genel kural olarak, sırt üstü veya yan yatmak, yüzüstü yatmaktan daha çok tercih edilmeli. Bu duruşlar, vücudunuzun kaslarının gece boyunca gevşemesini ve kendini onarmasını sağlarken, eklemlerinize gereksiz baskı yapmanızı da engelliyor.

Uyku pozisyonunuzun, sadece fiziksel konforu değil; reflü, hazımsızlık, uyku apnesi ve kronik ağrılar gibi tıbbi durumları da doğrudan etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor.

T-REX POZİSYONU: EN MASUM GÖRÜNEN TEHLİKE

Sosyal medyada “T-Rex pozisyonu” veya “dinozor elleriyle uyuma” adıyla popülerleşen duruş, yan yatarken kolların bükülmüş ve göğse doğru kıvrılmış olduğu uyku pozisyonunu tanımlıyor.

Uzmanlar, genel olarak yan yatmanın omurga hizası için önerilen bir pozisyon olduğunu söylese de, T-Rex pozisyonundan özel olarak kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu duruş, bize psikolojik bir rahatlık ve güvenlik hissi verebilir, ancak geceleri uyuşma ve karıncalanma hissi olan paresteziye neden olduğu da kanıtlandı.

Bir uyku uzmanı, bu pozisyonda kolları bükerek göğsün altına sıkıştırmanın, dirseklerdeki veya bileklerdeki sinirlere sürekli baskı yaptığını açıklıyor. Bu durum, kan akışını yavaşlatıyor ve kollarda uyuşukluk veya karıncalanma hissedilmesine yol açıyor. Eğer sıklıkla bu pozisyonda uyursanız, omuzlarınız gerilebilir, sertleşebilir ve ağrıyabilir. Hatta uzun süreli sinir hasarı riskiyle bile karşılaşabilirsiniz.

EN İYİ TERCİHLER VE OMURGA DENGESİ

Yan yatışın daha sağlıklı bir varyasyonu ise “kalem” pozisyonu. Bu duruşta kollar içe kıvrılmak yerine vücudun yanında düz durur. Uzmanlar bu duruşu “doğal ve önerilebilecek bir uyku pozisyonu” olarak tanımlıyor. Yan yatanlar, bu duruşu daha konforlu hale getirmek ve omurga hizasını korumak için yan uyku yastığı kullanabilir.

Baş ve vücut yana dönük olduğu sürece, yan yatmak eklemler üzerindeki baskıyı azaltmaya ve omurganın doğru hizada kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, iç organlar üzerindeki basıncı azaltarak sağlıklı kan akışını desteklediği biliniyor.

Yan yatışın bir diğer popüler şekli olan “cenin” pozisyonu da sıklıkla görülüyor. Bu duruş, dizlerin göğse doğru çekilmesini içerir ve omurga hizasını koruyabilir, horlamayı azaltabilir. Ancak çok sıkı kıvrılmak eklem sertliğine neden olabilir veya derin nefes almayı kısıtlayabilir.

Tavana dönük, sırt üstü uyumak da genellikle eklem ağrısını önlemek için önerilen pozisyonların arasında bulunuyor. Ancak boyun ağrısını şiddetlendirebilir ve uyku apnesi olan kişiler için en kötü pozisyondur. Sırt üstü yatışın, kolların yanlarda düz durduğu “asker” varyasyonu, kolları göğsün üzerinde çaprazladığınız “tabut” duruşuna göre sinir sıkışmasını engellemesi açısından daha iyi kabul ediliyor.

KAÇINILMASI GEREKEN RİSK: YÜZÜSTÜ UYUMAK

Son olarak, yüzüstü uyumak genellikle en sağlıksız pozisyon olarak kabul edilir. Bu duruş nefes almayı engeller ve omurgada doğal olmayan bir eğriliğe neden olur. Özellikle bel ağrısı çekenler için bu, uyuyabilecekleri en kötü pozisyondur.

Uzmanlar, başın bir yana bükülerek yüzüstü yatılmasının omurganın tüm gece sıkışmasına neden olduğu için tavsiye edilmediğini belirtiyor. Bu durum, boyun omurgasının da doğru hizada olmadığı anlamına gelir ve ertesi gün boyun, kol ve omuz ağrısına yol açabilir. Yüzüstü uyuyanların bir diğer kötü varyasyonu olan yarım yüzüstü duruşu da, bir bacağı yukarı çekerek veya bir kolu bükerek uyumayı içerir, ki bu da yine bükülmüş bir omurgayla uyumak demektir.

BEDENİNİZE KULAK VERİN

Uzmanlar, çoğu durumda vücudun gece boyunca hareket etmesinin iyi bir fikir olduğunu belirtiyorlar. Vücut, ağrı veya rahatsız edici pozisyonlardan kaçınmak için gece boyunca doğal olarak pozisyon değiştirir. Bu nedenle, uykuya daldığınız pozisyonun, tüm gece kaldığınız pozisyon olması gerekmiyor.

Eğer düzenli olarak uyuşukluk, karıncalanma veya “ölü kol” hissiyle uyanıyorsanız, kan akışının kısıtlandığının bir işareti olduğu için uyku pozisyonunuzu yeniden düşünmenin zamanı gelmiş demektir. İdeal olarak, ağrı çekmeden uyanmanızı sağlayacak doğru bir pozisyon, yatak ve yastık kombinasyonu bulmalısınız.