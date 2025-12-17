  • İSTANBUL
Öğrencilerden yerli savunma sanayi için şarkı! İzleyenler hayran kaldı
Sosyal Medya

Öğrencilerden yerli savunma sanayi için şarkı! İzleyenler hayran kaldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Öğrenciler tarafından yerli ve milli savunma sanayisine ithafen hazırlanan şarkı, sözleriyle büyük beğeni topladı.

Öğrenciler tarafından yerli ve milli savunma sanayisine ithafen hazırlanan şarkı, sözleriyle büyük beğeni topladı.

Serdar’dan Şahin’e, TB2’den Anka-3’e kadar Türkiye’nin savunma gücünü simgeleyen projelerin vurgulandığı şarkıda, Teknofest kuşağının kararlılığı ve özgüveni ön plana çıktı.

Serdarı, Şahini, Songarı, Tuluarı Biz yaptık biz! Aslanı, Kaplanı, Volkanı, Kalkanı Biz yaptık biz!

 Panteri, Panteri, Sarperi Ejderi, Bilgemi, Milgemi Kirpiyi, Kubbeyi, Gökbeyi Biz yaptık biz!

 TB2, TB3'ü Biz yaptık biz! Aksungur, Anka-3'ü Biz yaptık biz!

 Biz yaptık, yine biz yapacağız Biz vardık, yine biz olacağız Teknofest kuşağı geliyor Hezarfen gibi göklere uçacağız!

Yerli ve milli savunma sanayi gelişiminden utananlar da ortaya çıktı

Çocuklara aşılanan millilik duygusu sol cenahı üzdü. Savunma sanayiinin gelişiminden rahatsız olan sol grup, bu durumu 'AKP propragandası' olarak değerlendirdi. 

 

