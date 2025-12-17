  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da “İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Terör uzantılarına müsamaha göstermiyoruz.

Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz.

Devletimize meydan okuma cüreti gösteren organize suç örgütlerinin anbean peşlerindeniz. Ta ki tüm izlerini silene kadar.

Toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. 129 milyar liralık mal varlığına el koyduk.

Bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı %43 azaldı, o kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, Allah'ın izniyle yakalamaya da devam edeceğiz

Uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir.

108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetlenen araç sayısını 89 milyona çıkardık.

Hedefimiz, 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını %50 azaltmak, 2050'de ise 0 can kaybı hedefine ulaşmaktır.

Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçasıdır.

Ayrıntılar gelecek…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye
Gündem

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sözde babayı tahliye etti. Skandal karar tepkiyle karşılandı...
Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu
Gündem

Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu

Financial Times, "Türkiye, nadir görülen bir askeri müdahaleyle Karadeniz üzerindeki hava sahasına yaklaşan kontrolden çıkmış bir dronu düşü..
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecine karşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından hortlatılan ve faili meçhullerle anıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23