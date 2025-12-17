İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Terör uzantılarına müsamaha göstermiyoruz.

Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz.

Devletimize meydan okuma cüreti gösteren organize suç örgütlerinin anbean peşlerindeniz. Ta ki tüm izlerini silene kadar.

Toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. 129 milyar liralık mal varlığına el koyduk.

Bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı %43 azaldı, o kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, Allah'ın izniyle yakalamaya da devam edeceğiz

Uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir.

108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetlenen araç sayısını 89 milyona çıkardık.

Hedefimiz, 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını %50 azaltmak, 2050'de ise 0 can kaybı hedefine ulaşmaktır.

Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçasıdır.

Ayrıntılar gelecek…