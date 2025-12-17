Polise mesai ve ücret düzenlemesi geliyor

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerle ilgili çalışma sisteminde değişiklik yapılacağını belirterek 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini duyurdu. Buna göre Emniyet görevlileri 12 saat çalışıp ardından 36 saat dinlenebilecek. Mevcut sistemde polisler bazı birimlerde normal mesai saati olan 08.00-17.00 esasına göre çalışırken, bazı birimlerde ise 12/24 sistemine göre 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyor.

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Bakan Yerlikaya "Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" konuştu.

2. ŞARK GÖREVİNE SON

Mart 2025'te 'Görev Puanı' sistemi getirdiklerini de hatırlatan Yerlikaya ayrıca yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladıklarını söyledi. Yerlikaya, bunun devam edeceğini, 2026'de genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi. Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Meclis'in takdirine arz edeceğiz" dedi.

YASA DIŞI ÇAKAR BİTTİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren düzenlemeyle ilgili eleştirilere yanıt veren Yerlikaya şunları söyledi: "2024'te 3 günde bir, kırmızı ışıkta insan öldü, 137 insan öldü. Bunu kabul edemeyiz. Bunun cezasının caydırıcılığı yok. Trafik güvenliğinden sorumluyuz. Cumhurbaşkanı'mızın bir hedefi var, 2030'un sonunda 'can kaybı ve ağır yaralanmaları en az yüzde 50 indireceğiz' diyor. Hedefimiz bu. Tıpkı yasa dışı çakarda olduğu gibi... 30 Kasım 2024'te Meclis'imiz bir maddelik kanun yaptı, ne oldu biliyor musunuz? 10 ay içerisinde denetimi yüzde 378 artırmamıza rağmen yasa dışı çakar yüzde 88 bitti. Bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var. 276 bin lira, 2 ay ehliyet, 2 ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza, sadece bir kişiye uygulandı. Caydırıcılık böyle bir şey."

ŞİMŞEK: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DOLAR BAZINDA 5 KAT ARTTI

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2002'den 2025'in sonuna kadar dolar enflasyonunun yüzde 79 olduğunu ve dolar bazında en düşük memur maaşının 5 kat, asgari ücretin 4.6 kat, en düşük emekli maaşının 10 kat arttığını söyledi. Şimşek "2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel ola­rak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. 2002'dea 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise 112 dolardan 518 dolara yükseldi" dedi.

KDK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DÜZENLEME İSTEDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2024 ve 2025 yıllarında yapılan emeklilik başvuruları arasında oluşan maaş farkıyla ilgili özel rapor hazırladı. Raporu basın toplantısıyla duyuran Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, aynı hukuki ve fiili koşullara sahip bireyler arasında, yalnızca 2024 ve 2025 yılları arasındaki başvuru tarihine bağlı olarak yaklaşık yüzde 30 emekli maaş farkı oluşmasının hakkaniyet açısından tartışmalı bir durum ortaya çıkardığını belirterek, "Emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına ilişkin açık, basit ve net bir yasal düzenlemenin varlığı elzemdir" dedi. Akarca "Emeklilikle birlikte elde edilecek hakların, başvuru tarihindeki kısa bir zaman farkına bağlı olarak büyük bir oranda değişmesi, ilgililer açısından hem ekonomik hem de duygusal açıdan endişe verici belirsizlikler yaratmaktadır. Ortaya çıkan sonuç, sosyal güvenlik sisteminin taşıması gereken adalet duygusunu zedelemektedir" dedi.