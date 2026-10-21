Dünya gerçekten yuvarlak mı? Düz Dünya tartışmasını bitirecek 7 kanıt
Dünya düz mü, yuvarlak mı? Bilim açısından cevabı çoktan verilmiş bu soru, sosyal medyanın etkisiyle yeniden milyonlarca insanın tartıştığı konulardan birine dönüştü. Üstelik Dünya'nın şeklini anlamak için NASA'nın çektiği uzay fotoğraflarına bakmak zorunda da değilsiniz. Yaklaşık 2 bin 300 yıl önce yapılan basit bir gölge hesabından Ay tutulmasına, yıldızlardan denizde uzaklaşan gemilere kadar Dünya'nın şeklini kendi gözlerimizle anlamamızı sağlayan çok sayıda kanıt bulunuyor.