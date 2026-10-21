Dünya gerçekten yuvarlak mı? Düz Dünya tartışmasını bitirecek 7 kanıt

AMA DÜNYA TAM OLARAK YUVARLAK DA DEĞİL İşin burada ilginç bir ayrıntısı var. “Dünya yuvarlaktır” sözü günlük kullanım açısından doğru olsa da gezegenimiz kusursuz bir küre değil. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, ekvator bölgesinde hafif bir şişkinliğe ve kutuplarda basıklığa neden oluyor. Dünya'nın gerçek fiziksel biçimini daha ayrıntılı anlatmak için geoit gibi kavramlar kullanılıyor. Yani tartışmanın bilimsel cevabı “düz mü, kusursuz top mu?” şeklindeki iki seçenekten biraz daha ayrıntılı.