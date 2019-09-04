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Yanlış okul çantası seçimi tehlike saçıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, öğrencilerin yanlış çanta seçiminin vücut gelişimini olumsuz etkileyeceğini, çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk, sırt ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:59
Yanlış okul çantası seçimi tehlike saçıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, öğrencilerin yanlış çanta seçiminin vücut gelişimini olumsuz etkileyeceğini, çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk, sırt ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.


Yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve ailelerini okul alışverişi heyecanı sardı. Birbirinden albenili, süper kahramanlı okul çantaları, çocukların hevesini artırdığı ve motive ettiği gerçeği bir yana, uzmanlar gelişme çağındaki öğrencilerde, yanlış çanta kullanımının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, çanta seçiminin önemine değindi.


Ağır çantaların, zamanla çocukların omurgalarına zarar verdiğine dikkat çeken Karabuğa, çocuklar için çanta taşımanın büyük bir yük olduğuna ve küçük gövdelerine bu çantaların çok ağır geldiğini söyledi.


Bilinçsiz kullanılan sırt çantalarının çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Erhan Karabuğa, “Çocukların omurgaları çok esnek. Yanlış çanta tercihi çocuğun vücut gelişimini zamanla olumsuz etkileyecektir. Yanlış çantaların çocuklarda duruş bozukluğuna, kamburluğa, omuz düşüklüğüne, sırt ve bel ağrısına neden olabileceğini velilerimizin bilmesini istiyorum. Velilerimiz, çocuklarında bu tarz bir sağlık sorununun olmasını istemiyorlarsa çanta alırken dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.


“Çanta ağır olmasın"


Karabuğa, “Mümkün olduğunca küçük ve ağır olmayan çanta tercih etmeliyiz. Mümkünse çekçekli ve çocukların boyuna ve kilosuna uygun çanta tercih edelim. Çantayı çekerken çocuk ekstra eğilmeye çalışmasın. Çekçekli çanta alırken de bunlara dikkat edelim.Tabi bazı çocuklarımız çekçekli çanta yerine sırt çantası tercih ediyor. Bu konuda da aynı kurallar geçerli. Büyük olmamalı. Çantayı tek omuzda taşımayalım. Ağırlığı omuzlarımıza eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Çünkü bazen çocuklar çantayı tek omuz yapıyor. Bundan kaçınmalıyız. Zamanla omuz düşüklüğü ve ağrılar oluşacaktır” dedi.


“Ağrı hissetmemeli"


Çantanın ağırlığından ve boyutundan dolayı çocuğun omurgasında zamanla bozulma ve duruş bozukluğu oluşabildiğini vurgulayan Karabuğa," Omurga çocuklar da esnek olduğu için ağır çantalar omurga gelişimini olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden çantaya gerekli gereksiz her şeyi doldurmamalıyız. Çantayı taşırken çocuk sırtında, omzunda ve boynunda ağrı hissetmemeli.Eğer ağrı hissediyorsa o çanta ağırdır ve bu da çocuk için tehlike arz ediyor.Bu yüzden çantanın içine her şeyi koymamalıyız. Çantayı tamamen doldurmaya çalışmayalım. Bu konuda okullara da görev düşüyor.Öğretmenlerimiz ders planlaması yaparken bu konuyu da dikkate almalarını rica ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:59
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