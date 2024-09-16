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Gündem Yanlış duymadınız Özgür Özel böyle diyor! Ezanı okutmak CHP'nin işiymiş
Gündem

Yanlış duymadınız Özgür Özel böyle diyor! Ezanı okutmak CHP'nin işiymiş

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:09:00 -
Yanlış duymadınız Özgür Özel böyle diyor! Ezanı okutmak CHP'nin işiymiş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kurslarını “Ortaçağ zihniyeti” diyerek aklınca hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, din görevlilerinin hakkını savunmanın CHP'nin borcu olduğunu söylerken, işgal kuvvetlerinin susturduğu ezanı tekrardan CHP'yi kuranların okuttuğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de konuştu.

İMAM VE MÜEZZİN ÇIKIŞI

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde yaşananlara değinen Özel, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Özel, imamlar ve müezzinlerin promosyon üzerinden hak kaybı yaşadığını iddia etti.

"CHP'NİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Din görevlilerinin hakkını savunmak CHP'nin boynunun borcu olduğunu söyleyen Özel'in, ezan çıkışı ise gündem oldu.

"BU PARTİYİ KURANLAR EZANI TEKRAR OKUTTULAR"

Özel, Kurtuluş Savaşı sonrası işgal kuvvetlerinin susturduğu ezanı tekrardan CHP'yi kuranların okuttuğunu söyledi.

Özgür Özel, açıklamalarında şunları söyledi:

Müezzinlerin, imamların promosyon haklarını vermediler. Diyanet-Sen gelip dosya veriyor. 'Derdimizi siz söyleyince sesimiz duyuluyor' diyorlar. Şu mübarek caminin müezzinin, şu caminin imamının hakkını savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur.

Ezanı Yunanlılar, Fransızlar susturmuştular, işgal kuvvetleri susturmuştu. Bu partiyi kuranlar ezanı tekrar okuttular.

“ORTAÇAĞ ZİHNİYETİNİN' SON ÜRÜNÜ ÖZGÜR!

Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini iddia etmişti.

Haddini ve boyunu aşan “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel'in rezil sözleri şu şekilde:

"Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

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Yorumlar

sdj

yalanda ve iftirada artik sinir tanimiyor chp

YILMAZ DURMUŞ

Yalandan kim ölmüş, zaten bizim vatandaşı balık hafızalı zannediyorlar, müslümanların ortak ezan çağrısını türkçe okutmadılar mı? Rahmetli şehit başbakan Adnan Menderes tarafından tekrar ezanı muhammediyeyi aslı şekliyle okutmasından ötürü halkın sevgilisi olmadı mı? Kur'an Kursları kapatılmadı mı? Vatandaş köylerde gizli gizli kuran öğrenmeye gitmediler mi? Özgür Özel herhalde yaşı itibariyle bunları bilmiyor, hiç Cumhuriyet tarihini okumamış demek ki, sadece bu millet çok partili hayata geçikdikten sonra neden halkın teveccühüne neden mazhar olamadıklarını irdelememiş mi? Ya hakikaten bu konuların cahili yada milleti aptal yerine koyuyor.
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