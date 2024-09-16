Yanlış duymadınız Özgür Özel böyle diyor! Ezanı okutmak CHP'nin işiymiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de konuştu.

İMAM VE MÜEZZİN ÇIKIŞI

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde yaşananlara değinen Özel, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Özel, imamlar ve müezzinlerin promosyon üzerinden hak kaybı yaşadığını iddia etti.

"CHP'NİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Din görevlilerinin hakkını savunmak CHP'nin boynunun borcu olduğunu söyleyen Özel'in, ezan çıkışı ise gündem oldu.

"BU PARTİYİ KURANLAR EZANI TEKRAR OKUTTULAR"

Özel, Kurtuluş Savaşı sonrası işgal kuvvetlerinin susturduğu ezanı tekrardan CHP'yi kuranların okuttuğunu söyledi.

Özgür Özel, açıklamalarında şunları söyledi:

Müezzinlerin, imamların promosyon haklarını vermediler. Diyanet-Sen gelip dosya veriyor. 'Derdimizi siz söyleyince sesimiz duyuluyor' diyorlar. Şu mübarek caminin müezzinin, şu caminin imamının hakkını savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur.

Ezanı Yunanlılar, Fransızlar susturmuştular, işgal kuvvetleri susturmuştu. Bu partiyi kuranlar ezanı tekrar okuttular.

“ORTAÇAĞ ZİHNİYETİNİN' SON ÜRÜNÜ ÖZGÜR!

Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini iddia etmişti.

Haddini ve boyunu aşan “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel'in rezil sözleri şu şekilde:

"Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."