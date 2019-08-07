Yanlış alarm USA Today’in merkezini boşalttırdı

ABD’de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir ‘silahlı saldırgan’ ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.

Dün patlayan bir motosiklet egzozu sesinin silah sesi ile karıştırılması ile New York’da çıkan paniğin ardından bugün de USA Today gazetesinin merkezi yanlış silahlı saldırgan ihbarı sonucu boşaltıldı. Virginia Eyaleti’nin McLean Şehrinde bulunan USA Today merkezinden gelen silahlı bir kişinin binada görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı tahliye etti.

Fairfax Bölge polisinin sosyal medya hesabından önce silahlı birinin görüldüğü bilgisi üzerine müdahale edildiği yazıldı ve bölgeden uzak durulması istendi. Binada bulunan tüm firmalarından bulunduğu ofisleri boşaltan polis daha sonra binada silahlı bir kişi olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını söyleyerek, olaysız şekilde tahliyenin tamamlandığını duyurdu.