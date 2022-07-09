Yankesiciye pazarcılardan anlayacağı dilden ders

Geçtiğimiz gün Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana gelen olayda iki şahıs, pazarda alışveriş yapan vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yaparak çalıyordu.

Pazarcılar tarafından fark edilen şahıslar kaçmaya çalıştıysa da şahıslardan biri pazarcılar tarafından yakalandı. Pazarcı esnafı olayı polise ihbar ederken şahsı dövüp kaçmaması için iple ağaca bağladı.

"Kaçmaması İçin..."

Sözcü'nün aktardığına göre alışveriş yapmak için pazara gelen 10-15 vatandaşın yankesicilerden canının yandığını belirten bir pazarcı, "Esnaf olarak olaya müdahale ettik. Kimlerin hırsızlık yaptığını tespit ettik. İki kişiyi bulduk ve bunlar bizden kaçarken birini yakaladık. Yakaladığımız kişi kaçmaya çalıştı, hırçınlaştı. Kaçmaması için iple ağaca bağladık" dedi.

"Bu Olay Pazarlarda Çok Sık Oluyor"

Amaçlarının adaleti kendilerinin sağlamak olmadığını, sadece şahısları emniyet güçlerine teslim ettiiklerini belirten esnaf Anıl Şen, "Bu olaylar pazarlarda çok sık oluyor. Esnaf olarak hırsızları burada barındırmak istemiyoruz. Milyonlarca insanın burada canı yanıyor. Bu konu ile ilgili emniyet güçlerinin tedbirlerini biraz daha arttırmanın istiyoruz" ifadelerini kullandı.