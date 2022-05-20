  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ağır ol Meral Abla! Savcı çağırdığında kıvırmıştın oysa

Türkiye'den topladığı iddia ediliyordu! Bill Gates'ten tarım arazisi çıkışı

Dünya basını Putin’in kızını konuşuyor! Sosyal medya hesabı ifşa oldu

Sen nasıl bir alçaksın ulan? Hâşâ 'Ben buranın Allah'ıyım!' deyip...

İşte şimdi yandılar! Fareler gibi, kaçacak delik arayacaklar

Resmi Gazetedeki ilanda neler çıktı neler! İşte ‘Atatürk kurdu Ak Parti sattı’ dedikleri Sümerbank

Vay çakallar vaaay! PKK’dan Kürt sığınmacılara sinsi tuzak!

Türkiye'ye çağ atlatacak proje! Rezervlerin tamamına yakını ülkemizde.... Dünya sıraya girecek

Erdoğan çok net konuştu: Bunun gereğini yapacağız

Yüzde 1’lik Ali Babacan resti çekti Ortak adayda anlaşamazsak…
Aktüel Yankesicilik yaptıkları iddia edilen iki taksi sürücüsü yakalandı
Aktüel

Yankesicilik yaptıkları iddia edilen iki taksi sürücüsü yakalandı

İstanbul’da araçlarına binen turistlerin paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki taksi sürücüsü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:41:00 -
Yankesicilik yaptıkları iddia edilen iki taksi sürücüsü yakalandı

İstanbul’da araçlarına binen turistlerin paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki taksi sürücüsü yakalandı.

Libya uyruklu Muhammed Mıftah A, 7 Mayıs akşamı Büyükdere Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde bindiği takside sürücünün el çabukluğuyla bin 500 dolar ve 300 lirasını aldığı yönünde polise şikayette bulundu.

Özbekistan uyruklu Doston J. de polise başvurarak, 16 Mayıs'ta aynı alışveriş merkezinin önünde bindiği taksinin sürücüsü tarafından yankesicilik yöntemiyle bin 300 dolarının alındığını söyledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistlerin şikayeti üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, araçlarına aldıkları turistlerle yola çıkmadan önce ücret pazarlığı yaptıkları ve turistleri ''Verdiğiniz bu para sahte, yırtık, burada geçmez, bu parayı sadece AVM'lerde kullanabilirsiniz.'' diyerek kandırdıkları tespit edildi. Zanlıların, bu şekilde turistlerin tüm parasını aldıkları, el çabukluğuyla bir bölümünü sakladıktan sonra kalan kısmını iade ederek turistleri araçtan indirdikleri belirlendi.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Serkan Y. ve Emre B. adlı şüphelileri dün kullandıkları taksiyle yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay