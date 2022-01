Yanık: Doğal gaz desteği 450 TL ile bin 150 TL arasında değişecek!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

İhtiyaç sahibi hanelere sağlanmak üzere hayata geçirilecek doğal gaz yardımının detaylarına ilişkin bilgi veren Derya Yanık, “Sona doğru yaklaştık diyebiliriz. Enerji Bakanımız ile bu konuyu görüşüp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bürokratlarıyla artık son rötuşlara yaklaştık. Isınma desteği almaya hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı kömür olarak kullanıyor. Bir kısmı da doğal gaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istediklerini altyapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlaya bileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili de Enerji Bakanlığı ile hızlıca çalışmalara başladık. Hemen hemen de sona geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, Mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvurular E-devlet üzerinden yapmak mümkün. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidebilirler. Hatta da kendilerine en yakın sosyal hizmetlere müracaat ettiklerinde gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar. Doğal gaz ödemeleri hak sahipliği olan kişinin PTT kartına destek ödemesini yatıracağız. Kişi faturasını götürerek PTT’deki hakkıyla ödemesini geri almış olacak. Isı haritası çalışması yapıldı. Buna göre de 450 TL ile bin 150 TL arası bir destek sağlayacağız. Mart ve Ekim aylarında ödemeler yapılacak. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Senelik 3 milyar liralık bir destek ön görüyoruz. Verdiğimiz tarihleri geçmemek kaydıyla daha erken sürede yapmak için arkadaşlarımız çok yoğun gayret gösteriyorlar”

Nafaka konusunda çizilmiş bir çerçeve yok!

“Nafaka konusunda çok uzun zamandır kamuoyu başta olmak üzere çeşitli gruplarda konuşmalar, tartışmalar ve talepler var” diyen Yanık, “Bizim kamu tarafı olarak ortada bir sorun varsa bunun çözümünü de sağlamamız gerekir. Bizim çok dışımızda bir takım yorumlar ve tahminler konuşuluyor. Biz bakanlıklar olarak her zaman her türlü çalışmayı ve görüşmeyi yaparız. Ama nafaka konusuyla alakalı verilmiş bir karar yok. Herhangi bir yapılmış nihai bir değerlendirme yok. Ne ailenin zarar görmesi ne de kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri bir yeni düzenlemeye kapı aralamayız. Süreç içerisinde her zaman toplumun gelişme ve dönüşme, bireylerin gelişme, ekonomik durumları vesaireye göre her zaman yeni düzenlemeler olur. Hukuk dinamiktir. Hukuku bir yere çakamazsınız. O yeni durumun hakkaniyeti, tarafların haklarını, hak temenni edinimlerini kaybetmemeleri ve dengeli bir şey olmasıdır. Tartışırız, konuşuruz, sivil toplum kendi içerisinde tartışır, kamudan talep eder bunlar son derece normaldir. Ne kadar çok tartışılırsa kamuoyunun kanaatini o kadar çok öğrenmiş olacağız. Bu konuyla alakalı henüz verilmiş bir karar ve çizilmiş bir çerçeve yok” ifadelerini kullandı.