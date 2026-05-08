Alkoliklere navigasyon bile yetmez! Kafayı buldu yolu bulamadı
Adıyaman-Kahta Karayolu’nda gece saatlerinde yaşanan dehşet verici kaza, alkol illetinin insan hayatını nasıl hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Beşpınar Mevkii yakınlarında, damarlarındaki alkolün etkisiyle şuurunu kaybeden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini yitirerek trafiği birbirine kattı.
Trafik kurallarını ayaklar altına alarak ters şeride dalan alkollü sürücü, metrelerce bu şekilde ilerleyerek masum insanların canını tehlikeye attı. Gözü dönmüş sürücü, yol kenarındaki istinat duvarına şiddetle çarparak durabildi.
Adıyaman’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ters şeride girerek İstinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Eray K., idaresindeki 02 EC 869 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevki yakınlarında kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil daha sonra İstinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Eray K., ile otomobilde bulunan Kemal Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
