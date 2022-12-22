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Ekonomi Yanıbaşımızda doğalgaz rezervi bulundu! 80 milyar metreküp...
Ekonomi

Yanıbaşımızda doğalgaz rezervi bulundu! 80 milyar metreküp...

Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye’nin kıta sahanlığı yakınlarında 60-80 milyar metreküplük doğalgaz yatağı bulduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:21:00 -
Yanıbaşımızda doğalgaz rezervi bulundu! 80 milyar metreküp...

Kıbrıs Rum yönetimi enerji bakanlığı, Antalya açıklarında Türkiye’nin kıta sahanlığının yakınında 60 ile 80 milyar metreküp arasında doğalgaz yatağı bulduklarını açıkladı. Rum enerji bakanlığı, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine kiralanan 6 numaralı parselde ağustos ayında da sondaj yapıldığını ve yine aynı miktarlarda doğalgaz yatağı saptandığını kaydetti.

İKİ AYRI KUYU

İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin sondaj çalışması, bir bölümü Türkiye’nin Kıta Sahanlığı içinde kalan bölgede mayıs ayından bu yana devam ediyor. Şirketlerin iki ayrı kuyuda buldukları doğalgaz yatağı Türkiye’nin bölgesi dışında. Sondaj çalışmalarına son veren şirketler, yatakların ticari işletmeye uygun olup olmadığını değerlendirecek.

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