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"Yani sebep tamamen nezaket" dedi, Erdoğan'ın neden İBB adayını duyurmadığını açıkladı!

Bugün 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İBB adayını açıklamama sebebinin, Binali Yıldırım ile istişare yapmak olduğu iddia edildi.

27 Kasım 2018 Salı 09:24
"Yani sebep tamamen nezaket" dedi, Erdoğan'ın neden İBB adayını duyurmadığını açıkladı!

Gazeteci Süleyman Özışık, İnternethaber’deki yazısında, bugün 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayını niçin açıklamayacağını yazdı. Özışık’ın iddiasına göre Erdoğan, Yıldırım ile istişare yaparak ilçe adaylarını belirleyecek, daha sonra İBB adaylarını açıklayacak.

İşte Süleyman Özışık’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine yapılan son ankette ismi ön plana çıkan kim ise o aday gösterilecek.

Geride kalan illerin neredeyse tamamında değişim bekleniyor.

Bu arada dikkat ederseniz İstanbul listede yine yok. Ancak bu durum bazıların söylediği gibi yaşanan bir kriz yüzünden değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ile istişare yapmadan ilçeleri belirlemek istemiyor.

Yani sebep tamamen nezaket!..

Ayrıca geçen yazıda da bahsettiğim gibi, bazı ilçelerde yeniden anketler yapıldı. Bu ilçelerden biri 500 binin üzerinde seçmenin oy kullanacağı Esenyurt'tu...

Bana gelen bilgilere göre, mevcut Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yok. Son ankette Azmi Ekinci ile yarışan Belediye Başkan Yardımcısı Gazanfer Karakaş'ın ismi ön plana çıktı. Ama Cumhurbaşkanı hangi isimde karar kılacak, orasını bilemiyorum.

Hazır ilçelere girmişken, son bilgiyi de paylaşayım.

Bugün yapılacak grup toplantısından hemen sonra geride kalan 21 il daha açıklanacak ve 81 bil tamamlanmış olacak. Hemen akabinde Türkiye'deki tüm ilçeler için çalışmalara başlanacak.

Asıl büyük değişim de zaten buralarda yaşanacak!

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:24
  1. İstanbul
  2. Süleyman Özışık
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Binali Yıldırım
  5. İBB
  6. AK Parti İBB adayı

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  • ahmetahmet17 dk önce
    ilçe başkanı olarak kal arkadaş ara dönemde il başkanlığını kabul eden bir sonraki seçimde harcanıyor.
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