Yanı başımızdan flaş açıklama: Türkiye'ye operasyonda destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından açıklama yapan SMO yetkililer; "Türkiye'nin olası harekatına destek vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ATOK Sistemi sayesinde Mehmetçik, geleceğin giyilebilir teknolojileri ile donatılacak. Böylece güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Yakın dönem içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmesi beklenen Askeri Taktik Operasyon Kiti'nin (ATOK), Mehmetçik'in operasyon sahasındaki gücünü artırması planlanıyor. Geleceğin askeri yetenekleri ile donatılan ATOK, dokunmatik ekrana sahip mini bir bilgisayar ve akıllı kol saati, algılayıcılar, sensörler ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi bir takım hafif ve giyilebilir bileşenlerden oluşuyor.</p>

<p> Sistemin ana sunucuları ve haberleşme sistemleri, zırhlı bir araç üzerine monte edilmek suretiyle tüm sistem mobil hale getiriliyor. ATOK sistemi, zırhlı araç üzerine kurulu özel 4.5G/LTE haberleşme ağı ile operasyon sırasında tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkanı da sağlıyor. LTE haberleşme ağı ile istihbarat amaçlı fotoğraf, mesaj, video ve sayısal dosya paylaşımını da mümkün kılıyor. Ayrıca, operasyon sırasında kullanılan İHA görüntüleri de ATOK Sistemine aktarılarak tim içerisinde paylaşılabiliyor. Öte yandan sistem sayesinde taktik saha ekranı ile alan hakimiyeti, dost birlik takibi ile dost unsurların güvenliği, mesajlaşma özelliği ile hızlı ve güvenli mesajlaşma, paraşütçü modülü ile alan güvenliği, İHA görüntü gösterimi ile havadan alana hakimiyet, sağlık modülü ile personelin anlık sağlık durum bilgisi gibi bir çok avantaj sağlanıyor.

Cumhurbşaknı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada; Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon düzenlenebileceği sinyalini verdi.

"Operasyonlara katılmaya hazırız"

TSK'nın, örgütün Suriye yapılanmasına karşı düzenlediği tüm harekatlara katılarak Mehmetçik'le birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO), olası yeni operasyona da katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer"

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan SMO yetkilileri; bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek; "Türkiye'yle birlikte savaşmaya hazır binlerce askerimiz var. Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer" dedi.

Olası operasyonun iki bölge üzerinde yoğunlaşmasını beklediklerini kaydeden SMO yetkilileri, Tel Rıfat ve Kobani'yi (Ayn el Arab) işaret ederek; "Bu iki bölgenin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantıyı sağlar" ifadesini kullandı.

Yetkililer, Ankara ile temas halinde olduklarını, operasyonun ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığını söyledi.