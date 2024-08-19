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Gündem Yangınlarla ilgili kahreden detay
Gündem

Yangınlarla ilgili kahreden detay

Yeniakit Publisher
2024-08-19 14:21:00 -
Yangınlarla ilgili kahreden detay

İzmir'deki orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, 'İlk belirlemelere göre 3 ilde 142 yapı etkilendi. Zararların giderilmesi için çalışma sürüyor. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.' dedi. İzmir Valisi Süleyman Elban ise, 'Yangınların hemen hepsi ihmal sebebiyle çıktı.' diye konuştu.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'deki orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Zararların giderilmesi için çalışma sürüyor.

* İlk belirlemelere göre 3 ilde 142 yapı etkilendi.

* Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.
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İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Menderes'teki yangın her an söndürülebilir.

* Hasar tespit çalışmalarına başladık. 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik.

* Yangınların çoğu ihmal kaynaklı. 7 kişi gözaltında. Menderes ve Urla'da çıkan yangın elektrik tellerinin kopmasıyla çıktı.

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