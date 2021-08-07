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Dünya Yangınların devam ettiği Yunanistan'da ürküten görüntü!
Dünya

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da ürküten görüntü!

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da başkent Atina'ya 70 kilometre mesafedeki Evia adasındaki kriz hali sürüyor. Tahliyenin devam ettiği Evia adasından kaçan yolcuları taşıyan bir feribottan çekilen görüntüler, ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 14:13:00 -

Yunanistan da Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Atina'nın kuzeyinde Parnitha Dağı'nın eteklerindeki Varibobi banliyösünde yangının kontrol altına alınırken çok sayıda ağacın, evin, iş yerinin ve aracın yandığı açıklandı. Buna göre, 90'dan fazla ev, 27 iş yeri ve 80'den fazla araç kül oldu.

Evia adasındaki kriz hali sürüyor

Atina'ya 70 kilometre mesafedeki Evia adasındaki kriz hali sürüyor. Kathimerini'nin haberine göre, adada yüzlerce köylüye tahliye emri verildi. Adanın kuzeyindeki kiliselerin de çanlarını çalarak bölge halkını uyardığı belirtildi.

Tahliyenin devam ettiği Evia adasından kaçan yolcuları taşıyan bir feribottan çekilen görüntüler ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Selman

Daha dur bunlar başlangıç Allahu Alem!!? Zira mültecilere yaptıkları zulmün karşılığını kat be kat alacak Yunan ve cümle Avrupalı kefere biiznillah! Ve mülteciler üzerinden siyaset yapan cümle münafık da inşa Allah! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
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