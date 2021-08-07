Yangınların devam ettiği Yunanistan'da ürküten görüntü!

Yunanistan da Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Atina'nın kuzeyinde Parnitha Dağı'nın eteklerindeki Varibobi banliyösünde yangının kontrol altına alınırken çok sayıda ağacın, evin, iş yerinin ve aracın yandığı açıklandı. Buna göre, 90'dan fazla ev, 27 iş yeri ve 80'den fazla araç kül oldu.

Evia adasındaki kriz hali sürüyor

Atina'ya 70 kilometre mesafedeki Evia adasındaki kriz hali sürüyor. Kathimerini'nin haberine göre, adada yüzlerce köylüye tahliye emri verildi. Adanın kuzeyindeki kiliselerin de çanlarını çalarak bölge halkını uyardığı belirtildi.

Tahliyenin devam ettiği Evia adasından kaçan yolcuları taşıyan bir feribottan çekilen görüntüler ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.