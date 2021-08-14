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Gündem

Yangınların biri söndürülüyor diğeri başlıyor! Menderes'te orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:27:00 -
Yangınların biri söndürülüyor diğeri başlıyor! Menderes'te orman yangını

Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

 

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