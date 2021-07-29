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Gündem Yangınları PKK mı çıkardı? Manavgat, Marmaris, Bodrum Mersin yangınları
Gündem

Yangınları PKK mı çıkardı? Manavgat, Marmaris, Bodrum Mersin yangınları

Antalya Manavgat'ta çıkan yangın çok büyük alana yayıldı. Yerleyim yerine de sıçrayan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Manavgat’taki orman yangınını sündürmek için seferber olurken bu kez de Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Antalya'nın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden yangın haberleri geldi. Peki yangınları kim çıkarıyor? Yangınları PKK mı çıkarıyor? Yangınlar sabotaj mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:01:00 - 2021-07-29 16:17:06
Yangınları PKK mı çıkardı? Manavgat, Marmaris, Bodrum Mersin yangınları

Orman yangını son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallerine ulaşan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınların hızla ayılması sonrası 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının alevlerin en fazla zarar gören Kalemler oldu. Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

Mersin'de 3 ilçede yangın var. Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise dün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü. Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Gece boyu karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, sabah havadan destek verilmeye başlandı. Dereobası mevkisindeki yangın ise kontrol altına alındı.

Yangınlar neden çıkıyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı anda meydana gelen yangınlar nedeniyle vatandaşlar yangınları kim çıkarıyor, yangınları PKK mı çıkarıyor? sorularını sormaya başladı. Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldi şu günlerde Mehmetçik karşısında inlerinden başlarını dışarı çıkaramayan vatan hainlerinin şehirlerdeki uzantıları eliyle yangınların çıkarıldığını söyleyenler de var. Terör örgütü PKK, daha önceki yıllarda meydana gelen orman yangınlarının kendilerinin yaptığını üstlenmişti.

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