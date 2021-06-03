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Teknoloji

Yangınla mücadelede nefes olacak... Göreve başladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Ankara’daki TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:52:00 - 2021-06-03 11:52:39

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, Orman Genel Müdürlüğü kullanımına alındı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı’nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine girdi.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

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