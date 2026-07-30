Yangınla mücadele eğitimi faciaya dönüştü! 7 kişi hayatını kaybetti

San Juan’da yaklaşık 50 acil durum personelinin katılımıyla gerçekleştirilen yangınla mücadele programı sırasında görev alan helikopter, yerel saatle 10.30 sıralarında havalandı. Yaklaşık 4 bin fit irtifaya ulaşan hava aracıyla kontrol kulesi arasındaki telsiz bağlantısı kısa süre sonra kesildi.

İrtibatın sağlanamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, helikopterin düştüğü noktaya ulaştığında 7 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığını belirledi.

KRİTİK GÖREVLERDEKİ İSİMLER AYNI HELİKOPTERDEYDİ

Kaza, yalnızca can kaybının büyüklüğüyle değil, yaşamını yitirenlerin San Juan’daki güvenlik ve afet yönetiminde üstlendikleri görevlerle de dikkati çekti.

Helikopterde bulunan Polis Genel Müdür Yardımcısı Marcelo Videla, İtfaiye Müdürü Rubén Castro, Sivil Savunma Direktörü Carlos Heredia ve İtfaiye Müdür Yardımcısı Jorge Carbajal’ın kazada hayatını kaybettiği açıklandı.

HAVA KOŞULLARINDA OLUMSUZLUK SAPTANMADI

İlk incelemelerde, uçuş sırasında bölgede helikopterin seyrini engelleyebilecek olumsuz bir hava koşulunun bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle kazanın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığı henüz belirlenemedi.

Ulusal Yangınla Mücadele Kurumu tarafından düzenlenen eğitim programının parçası olan uçuşun tüm aşamaları incelemeye alındı. Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla teknik soruşturma başlatıldı.