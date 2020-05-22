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Yangından kaçarak çatıya sığınan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, alevler arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:56:10 -
Yangından kaçarak çatıya sığınan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, alevler arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın sabah 08.00 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazanfer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Yangını fark eden ve binada mahsur kalanlar 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerden kaçarak çatıya sığınan 5 kişi, mervivenli araç ile kendilerine ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince tamamen söndürülen yangın maddi hasara neden olurken yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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