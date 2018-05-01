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Yangından 4 kişilik aileyi tek başına kurtardı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, balkondan giren komşuları Gülten Çekin tarafından kurtarıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:45
Yangından 4 kişilik aileyi tek başına kurtardı!

Merkez Mahallesi Elif Caddesi'nde Hasan Duyar’a ait evde bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Şofbenden çıktığı tahmin edilen yangında evi duman kapladı. Çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, balkondan içeri giren komşu Gülten Çekin, uyuyan Hasan Duyar ile eşi Arife ve 2 çocuğunu uyandırıp, dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Gülten Çekin ve 4 kişilik Duyar ailesi, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İhbar üzerine olay yerine svk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:45
  1. Zonguldak
  2. yangın

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