Yangında zarar görenlerin kredi borçları ertelendi mi? Yangında mağdur olanlara ödemeler ne zaman?

Yangınlar son dakika haberi... Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri'de çıkan yangınlarda son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların 57'sininin kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında zarar görenlerin kredi borçları ertelendi mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada zarar gören vatandaşların zararlarının karşılacağının müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, “Zarar gören vatandaşlarımıza kredi borçları, TARSİM borçları ertelemesini sağlıyor olacağız. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece üzüntü verici. Telef olan hayvanlarımız var. İmha gerekiyor. Tarım Sigortaları bölgede, 1300 sera, 1600 hayvan sigortalı.” dedi.

Yangında mağdur olanlara ödemeler ne zaman?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri yarından itibaren Ziraat Bankası ile başlatıyoruz" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Bir taraftan yangın söndürme çalışması diğer taraftan yardım çalışmasını yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yangından etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Yangından 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen etkilendi. Tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi kurduk.

Yangın söndürme kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli. Sahada tespit çalışmaları sürüyor. Tüm ihtiyaçları karşılayacağız, yaraları saracağız. Ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm zararlarını gidereceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri yarından itibaren Ziraat Bankası ile başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8.5 milyon TL aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon TL, AFAD'ımız 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon TL aktardı.