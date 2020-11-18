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Gündem Yangında kaybolmuştu! Vaniköy Camii İmamı'nın altınları bakın nereden çıktı
Gündem

Yangında kaybolmuştu! Vaniköy Camii İmamı'nın altınları bakın nereden çıktı

Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları lojmanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:03:00 -
Yangında kaybolmuştu! Vaniköy Camii İmamı'nın altınları bakın nereden çıktı

Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camii, 3 gün önce öğle saatlerinde alev alev yanmıştı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesi ile kontrol altına aldığı yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Vaniköy Camii'nin İmamı Mustafa Coşkun, yangının ardından yaptığı açıklamada "Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu. Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu ileri sürülen altınları bulundu.

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