Yangında içler acısı tablo! 6 bin hektar küle döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını 4 ayrı bölgede devam ediyor. Yangında şu ana kadar 6 bin hektarın küle döndüğü öğrenildi.

Yangınla mücadele sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 27 Temmuz Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale yoğun şekilde devam ederken, rüzgarlı hava ve zorlu coğrafi koşullar nedeniyle yangın yayılmaya devam ediyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan'dan açıklama

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla ilgili bilgi veren Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Şu an havadan müdahalenin yanı sıra karadan, TOMA'lar, arazözler, orman işçileri ve halk yoğun şekilde gayret gösteriyor. Halk da var. Yangın şu anda geniş bir bölgede etkili, Çayhisar, Sazak’ın Alan mevkii, Pınar ve Ağla bölgelerinde halen yangın devam ediyor. Aldığım rakamlara göre şu ana kadar ne yazık ki 6 bin hektarlık ormanımız küle döndü. Ancak yarın da çok yoğun bir şekilde havadan da müdahale edilirse yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

NASA'nın sitesinde Köyceğiz görüntüsü

Bu arada NASA’nın dünyadaki yangınları gösteren internet sitesinde son 24 saatteki yangınların yer aldığı haritasına göre de Köyceğiz’deki yangının çok geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

Haritaya göre yangının etkili olduğu alan neredeyse Köyceğiz gölüne yaklaşmış durumda.