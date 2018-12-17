Yangında bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü, 147 yaralı
Hindistan'da bulunan bir hastanede yangın çıktı. Olayda 6 kişinin öldüğü, 147 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.17 Aralık 2018 Pazartesi 22:01
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kamgar Devlet Hastanesinde yangın çıktı.
Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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