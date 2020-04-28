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Aktüel

Yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

2020-04-28 11:10:33 -
Yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.


Yangın, Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçakır Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında binada olan 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın cansız bedenini itfaiye ekipleri evden çıkardı. Yangında dumandan etkilenen anne G.E. ise sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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