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Gündem Yangında 5 kişi mahsur kalmıştı! Kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Yangında 5 kişi mahsur kalmıştı! Kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında çatıda dumanların arasında mahsur kalan 5 çalışanın vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 07:57:00 -

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. O esnada çatıdaki 5 çalışan vatandaşların uzattığı itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile 2 itfaiye eri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çalışanlar kendilerini kurtaran vatandaşlara teşekkür etti.

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