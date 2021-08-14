Yangın uçağı nerede düştü? Kahramanmaraş son dakika
Kahramanmaraş son durum | Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü. Gelen bu son dakika haberinin ardından milyonlar olayı ne zaman neden olduğunu araştırmaya başladı? Peki, düşen uçakta kaç kişi vardı?
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kısık bölgesinde düşen uçakta 3 pilot, 1 navigatör, 1 teknisyen, 1 operatör ve 1 mühendis bulunuyordu olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.
Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.