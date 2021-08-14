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Gündem Yangın uçağı nerede düştü? Kahramanmaraş son dakika
Gündem

Yangın uçağı nerede düştü? Kahramanmaraş son dakika

Kahramanmaraş son durum | Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü. Gelen bu son dakika haberinin ardından milyonlar olayı ne zaman neden olduğunu araştırmaya başladı? Peki, düşen uçakta kaç kişi vardı?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:35:00 -
Yangın uçağı nerede düştü? Kahramanmaraş son dakika

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kısık bölgesinde düşen uçakta 3 pilot, 1 navigatör, 1 teknisyen, 1 operatör ve 1 mühendis bulunuyordu olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.

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