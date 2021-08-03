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Gündem

Yangın söndürülemiyor! Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve hala söndürülemeyen yangının ilerlemesinin ardından Kızıldağ Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 00:47:00 -
Yangın söndürülemiyor! Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle Kızıldağ Mahallesi de tahliye edildi.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

 

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