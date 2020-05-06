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Aktüel

Yangın söndürme tüplerinden 20 kg eroin çıktı

Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:45:38 -
Yangın söndürme tüplerinden 20 kg eroin çıktı

Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu Madde Kullanımı veya ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Hamzabeyli Kara Hudut Kapısına gelen İ.H.T isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tıra operasyon düzenledi. Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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