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Dünya İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu
Dünya

İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Pakistan’ın başkentindeki simge yapılar, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, başkentin çeşitli bölgelerinde öne çıkan simge yapılara "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imzalanması dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayrak renkleri yansıtıldı.

 

Ayrıca çeşitli yerlere üç ülkenin bayrakları asılırken, bazı yerlerde de ülke liderlerinin portrelerinin yer aldığı afişler asıldı.

 

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

 

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

 

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

 

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

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Yorumlar

Alimi

Bunlar cok guzel umutla beklenen seyler esas bundansonrasi muhim dusmanlar bundansonra cokdaha sittedli saldiracaklar cok daha sittedli nifaklar salacaklar bizi birbirine dusurmekicin herturlu nifakolur fitneyi algiyi yapacaklar ve bizimde bu ucune cooookk dikkat etmeliyiz nifak fitne ve algiya dikkatetmeliyiz algi entehlikelisi gezdikce gezdigiyerlerde fitne ve nifak tohumlarini sacarak yayilacak allah yar ve yardimcimiz olsun dini islamin birligini gavi ve daim eylesin nifak ve fitneye yemetmesin rabbimiz amiyn amiyn yarabbi.
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