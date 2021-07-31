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Yangın söndürme çalışmasında yaralanan kahramanın gözleri yaşartan görüntüsü

Antalya Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürmek için canını tehlikeye atan kahramanlardan Cihan Toşur, yaralanan kolunu sararak tekrar alevleri söndürmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 15:40:00 -

Antalya Manavgat ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

Yangınları söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yaralanan bir orman işçisinin görevine devam etme çabasını paylaştı.

Paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da bir paylaşımda bulundu. Turan, "Cihan Toşur, Yeşil Vatan'ı korumak, bir ağaç daha kurtarabilmek için yaralanan kolunu sarıp tekrar görevine koşuyor... Azim, inanç, fedakarlık, mücadele... Tüm kahramanlarımıza minnetle... Yitirdiğimiz canlara rahmet olsun..." dedi.

Manavgat'taki yangınlardan 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

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