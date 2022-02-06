Yangın havuzları yenileniyor
Köyceğiz OİM Karaefe - Akçaalan - Çamova- Alan Yangın Havuzları (STÇ) Yenileme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 4 adet STÇ 1108,09 m2 membran yenileme ihalesi 14.02.2022 tarih ve saat 10:00’da İşletme Müdür Yardımcısı Odasında yapılacak. İş Otmanlar Şefliği (Karaefe), Sultaniye Şefliği (Akçaalan), Çayhisar Şefliği (Çamova) ve Akköprü Şefliği (Alan) yapılacak ve yer tesliminden itibaren 60 günde tamamlanacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız