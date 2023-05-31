Yangın giderek büyüyor! Yeni iflas haberi şok etti, kriz oraya da sıçradı

Almanya’da nitelikli işçi sıkıntısı giderek büyüyor. Hemen hemen her alanda yaşanan kalifiye sıkıntısı, birçok iş alanını ekonomik açıdan tehdit etmeye başladı. En ciddi sıkıntı yaşanan sektörlerin başında ise bakım hizmeti geliyor. Hasta ve yaşlı bakımı alandaki işletmelerin çatı kuruluşu sayılan Özel Sosyal Hizmet Sağlayıcıları Federal Birliği Başkanı Bernd Meurer, huzurevlerinin bir çoğunun iflasın eşiğinde olduğunu kaydetti.

MEURER, Redaktionsnetzwerk Deutschland’a yaptığı açıklamada, huzurevlerinin iflas ettiği ya da kapandığı yönündeki haberlerin arttığını söyledi. Meurer’e buna gerekçe olarak da eksik personel yüzünden huzurevlerinin boş kalmasını gösterdi. Huzurevlerinin doluluk oranının yüzde 80’in altında olması durumunda kârlı bir şekilde işletilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Meurer, bakım alanında hizmet veren sadece küçük aile işletmelerinin değil, aynı zamanda daha büyük şirketler ile yan sektörde hizmet veren firmaların da bu durumdan etkilendiğini söyledi. Gidişatın ürkütücü olduğunu belirten Meurer, “Bunların artık münferit vakalar olmadığını varsaymak zorundayız. O zaman bakıma muhtaç olanlar ve aileleri büyük oranda yardımsız kalacak” dedi.

‘Büyük bir yangın tehlikesi var'

Hizmet sektöründe kısa süre önce yapılan bir ankete göre üye şirketlerin yaklaşık yüzde 70’i yakın gelecekte ekonomik varlıklarından endişe duyduklarını belirtti. Meurer, diğer araştırmaların da benzer sonuçlara ulaştığına dikkati çekerken, “Büyük bir yangın tehlikesi var. Bakım evleri sadece birbirlerinin personelini kovalıyor” dedi. Ayrıca yurtdışından gelen bakım personeli için bürokratik engellerin hâlâ çok yüksek olduğunu da kaydeden Meurer, “Eyalete bağlı olarak, kalifiye bir çalışanın nihayet tanınması bir yıldan çok daha fazla zaman alıyor. Üstelik bu, kıtlık yaşanan bir meslek alanında gerçekleşiyor” diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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