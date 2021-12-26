Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Kuyu Mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Kuyu Mahallesinde Vesile Bilgiçe (60) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşular, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan Vesile Bilgiçin oğlu Mustafa Bilgiç (41), yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vesile Bilgiç ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Mustafa Bilgiçin cesedi ise Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.