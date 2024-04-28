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Yaşam Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı
Yaşam

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 18:55:00 -

Şanlıurfa'da yaşanan yangın faciasında anne hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında, anne hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Dindek Mahallesindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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