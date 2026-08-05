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Gündem Yangın çıkmış neyime param girsin cebime! Yanı başlarında trafo yandı, aldıran olmadı
Gündem

Yangın çıkmış neyime param girsin cebime! Yanı başlarında trafo yandı, aldıran olmadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yangın çıkmış neyime param girsin cebime! Yanı başlarında trafo yandı, aldıran olmadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sıcak havanın etkisiyle elektrik trafosunda çıkan yangın sırasında hemen yanındaki ATM’lerden vatandaşların para çekmeye devam etmesi dikkat çekti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda sıcak havanın etkisiyle kabloların ark yapması sonucu yangın çıktı. Trafodan dumanlar yükselirken, bazı vatandaşların hemen yanındaki ATM’lerden para çekmeyi sürdürmesi dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında trafoda hasar meydana geldi. Arızanın giderilmesinin ardından trafo tamir edilerek, yeniden hizmete alındı.

 

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