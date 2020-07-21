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Aktüel

Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:41:45 -
Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yangın çıkan müstakil evde mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde B.C'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki engelli İ.C'yi kapıyı kırarak kurtardı.

Dumandan etkilenen İ.C, ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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