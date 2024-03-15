Yangın çıkan dairede mahsur kalmışlardı: Çocuklar kurtarıldı



ARNAVUTKÖY’de anne ve babasının evde olmadığı öğrenilen 2 çocuğun kaldığı dairede yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan çocuklar, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını çakmakla oynayan çocukların çıkardığı iddia edildi.

Yangın, Anadolu Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, anne ve babası evde olmayan 1 ve 3 yaşında 2 çocuk, tüple oynarken perdeler alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi kapladı. Yangını gören çevredekiler, çocukların nefes alabilmesi için önce camları kırdı. Ardından penceredeki korkulukları kırmaya çalıştılar. Odun tahtası ile korkulukları kırmaya çalışan vatandaşlar, son olarak dairenin giriş kapısını kırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen ve yüzlerinin bazı yerlerinde yanıklar oluşan çocuklar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine saatler sonra gelen çocukların annesi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YUMRUKLAYA YUMRUKLAYA KAPIYI AÇTIK

Çocukları arkadaşları ile birlikte kurtardığını söyleyen Ömer Karakoç, Yangını görünce direkt içeriye girmeye çalışıp çıkartmak için 4-5 kişi birlikte uğraştık. Askerden geldim, olayı görünce direkt dahil oldum. Çocuklar evde tek başınaydı, anne ve baba evde yoktu. Yumruklaya yumruklaya en son kapıyı açtık. Kapıyı kırdık, nefes almaları için de camları kırdık dedi.

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