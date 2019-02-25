Yangın çıkan 2 katlı ev, tamamen kullanılamaz hale geldi Malatya'da bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.



Öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın komşular tarafından farkedilerek itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

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