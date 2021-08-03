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Gündem Yangın bölgesine Meteoroloji'den kritik uyarı
Gündem

Yangın bölgesine Meteoroloji'den kritik uyarı

Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele eden Antalya'ya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden kritik uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 02:05:00 -
Yangın bölgesine Meteoroloji'den kritik uyarı

Merkez, bölgedeki hava sıcaklıklarının 40-43 dereceye kadar ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Müdürlük, bu durumun 6 Ağustos'a kadar süreceğini aktardı.

Günlerden bu yana alevlerle mücadele eden Antalya ve çevre bölgelere Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden çok önemli uyarılar geldi.4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, afet bölgesinde sıcak havanın etkisini artıracağı belirtildi.

6 Ağustos'a kadar süreceği tahmin ediliyor

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde kaydedileceği kentte, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Güneşin tepede olduğu saatlere dikkat

Diğer yandan müdürlük, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı önlem alması gerektiğini belirterek, özellikle güneşin tepede olduğu saatlere dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.

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