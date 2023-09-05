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Yerel Yangın başlarken ormanda görülmüşlerdi! 2 zanlı yakalandı
Yerel

Yangın başlarken ormanda görülmüşlerdi! 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 07:14:00 -
Yangın başlarken ormanda görülmüşlerdi! 2 zanlı yakalandı

Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.

Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

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