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Teknoloji Yandex disk
Teknoloji

Yandex disk

Yandex disk indir | Teknoloji hayatlarımızın merkezlerine yerleşti. Dosyalar, müzikler, fotoğraflar ve videolar ise hem telefonların hem de bilgisayarların alanlarını dolduruyor. Bu sebeple depolama alanlarına ihtiyaç her daim oluyor. Pek çok şirket tarafından ücretli ve ücretsiz olmak üzere depolama alanları sağlıyorlar. Yandex disk; kullanıcılarına ücretsiz depolama alanı sağlıyor. Peki, Yandex disk nasıl kullanılır? | Yandex disk indir | Yandex disk üye ol.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:34:00 -
Yandex disk

Yandex disk nedir? |  Yandex tarafından 2012 yılında hizmete sunulan Yandex Disk çevrimiçi depolama alanıdır. Türkçe, İngilizce, Rusya ve Ukraynaca olarak hizmet veren Yandex disk ücretli ve ücretsiz depolama alanı sağlıyor. Peki, Yandex disk nasıl kullanılır?

Yandex disk üye ol

Yandex disk anasayfasına gittiğinizde sağ üst köşede ‘Giriş Yap’ kısmı bulunuyor. Giriş yap butonuna tıklayın. Açılan sayfadan ise üyelik adımlarını takip ederek bir Yandex Disk ayfasına sahip olabilirsiniz.

YANDEX DİSK ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yandex disk şifremi unuttum

Yandeş disk giriş şifrenizi unuttuysanız şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bunun için giriş yap kısmına tıklayın. Açılan sayfada ‘şifremi unuttum’ kısmına tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Yandex disk yükle

Yandex disk uygulamasını bilgisayarlarınıza ya da mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Yandex disk internet sitesi üzerinden bilgisayarınıza uygulamayı indirmeniz mümkün. Ayrıca mobil mağazalardan akıllı telefonlarınıza Yandex Disk uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Yandex disk ücretsiz mi?

Yandex Disk uygulamasını kullanmak isteyenler bir ücret ödemeleri gerekip gerekmediğini merak ediyor. Yandex Disk üye olanlara 10 GB'lık ücretsiz alan sağlıyor. Ücret ödemeniz karşılığında alanınızı büyütebilirsiniz. Ayrıca Yandex Disk'e arkadaşlarınızı davet edip alanınızı genişletebilir ve onlarla paylaşımda bulunabilirsiniz. 

Yandex disk nasıl kullanılır?

Yandex disk depolama alanına üye olduktan sonra bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Sisteme giriş yapıp depolama işlemini başlatabilirsiniz. Depoladıklarınızı hızlıca bulabilmeniz içinse bir arama butonu bulunuyor. Aradığınız dosyanın ismini yazarak saniyeler içerisinde arattığınız dosyaya ulaşmış olursunuz. Ayrıca sınırsız depolama alanı aldıysanız Fotoğraf ve videoların otomatik yedeklenmesini seçebilirsiniz. Böylelikle dosyalarınız kaybolmayacaktır.

Yandex disk alan ücretleri

Yandex disk belirttiğimiz gibi 10 GB’lık alanı ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Daha geniş depolama alanı istiyorsanız bunun için yıllık ücret ödemeniz gerekiyor. Pek çok kişi Yandex Disk’in kullanım ücretini merak ediyor. Yandex Disk ücretleri talep ettiğiniz alana göre farklılık gösteriyor. İşte, Yandex Disk güncel ücretleri:

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