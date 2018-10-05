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Yandaş olunca suç değil! "İsmail Küçükkaya dövebilir"

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığı iddiaları hakkında ne düşüyorsunuz? sorusunu yöneltti.

05 Ekim 2018 Cuma 22:36

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığı iddiaları hakkında ne düşüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Eda Küçükkaya, 2 yıl önce evlendiği eşi İsmail Küçükkaya'ya, şiddet gördüğü iddiası ile boşanma davası açtı.

Kadına şiddet söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan Küçükkaya'nın eşine şiddet gösterdiği iddiası manidar karşılandı.

Akit Soruyor ekibi Provokatör Küçükkaya'nın yandaşlarında şok etkisi yaşatan bu olayı İstanbullulara sordu. Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişinin verdiği cevaplar, laikçilerin iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi:

"Onu ben bilemem. Aile arasına giremem. İsmail çok iyi, temiz bir insan. Dövebilir. Sen eşini hiç dövmedin mi? Olabilir. Döver. Ona karşı gelirse şiddet miymiş o?"

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:36
  1. İstanbul
  2. İsmail Küçükkaya
  3. Eda Küçükkaya
  4. Akit Soruyor
  5. Taha Emre Özdemir

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