Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’ndaki müzisyenlerin konser ücretlerinin ödenmediği öğrenildi. Bununla birlikte Konser Salonu’nun Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan görevden alındı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından özellikle CHP’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine bağlı kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda tam anlamıyla kadrolaşma savaşı yaşanıyor.

İşçi kıyımından sonra sanatçılara da kıyıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tasarruf genelgesi gerekçe gösterilerek kültür-sanat faaliyetlerine ayrılan bütçe kısıtlanıyor. Sanatçılar ya başka birimlerde görevlendiriliyor ya da maaşlarını veya ücretlerini alamıyor. Önceki dönem görev yapan sanatçılar başarı kriterleri gözetilmeksizin görevden alınabiliyor.

YEREL SEÇİMDEN BERİ ÖDEME YAPILMIYOR

Mersin Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun tasarruf gerekçesiyle kapatılıp, sanatçıların farklı birimlere sürülmesinin ardından bir gelişme de İBB’ye bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yaşandı. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre CRR Senfoni Orkestrası’nda yer alan müzisyenlerin kaşeleri yerel seçimden bugüne kadar ödenmiyor. Müzisyenlere ödeme yapılmamasıyla ilgili ne İBB Kültür Dairesi ne de CRR yönetimi bir gerekçe gösterdi. Konuyu hem telefon hem de e-posta yoluyla İBB Kültür Daire Başkanlığı’na sormak istedik ancak ulaşamadık.

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SANAT YÖNETMENİ GÖREVDEN ALINDI

Ödemelerin yapılmamasıyla birlikte CRR’nin Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan görevden alındı. Görevden alınma gerekçesinin ise konserlerin ve etkinliklerin genel sanat yönetmeni yerine yönetimin oluşturacağı bir kurul tarafından düzenlenecek olması gösterildi. Bu karara kültür ve sanat dünyasından pek çok isim tepki gösterdi, CHP’li İBB’ye vizyonsuzluk eleştirisi yapıldı.

‘BU KARAR NİYE?’ FAZIL SAY DA ŞAŞKIN

Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını yaptığı günden beri şakşakçılığını bırakmayan Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Cem Orhan’ın başarılarına değindi. Paylaşımında bu kararın neden alındığını soran Say, “Yani Murat Cem Orhan bu Sanat Yönetmenliği işini de büyük resme baktığımızda çok iyi başardı. Bakın; kültür sanat zorluk çekiyor, yokluk içinde bu ülkede. Yine de... Murat Cem’in görevine son verildiğini okudum, Bunca şeyi iyi yapmış ve dahasını da yapmak isteyen, işini iyi yapan biridir; Niye? Bu karar niye?” ifadelerini kullandı.

KURUL YÖNETEMEZ

CRR yönetiminin genel sanat yönetmeniyle çalışmak yerine kurulla çalışma kararına ilişkin de açıklama yapan Fazıl Say, “Yine duyumlara göre ‘bir kurul’ yönetecekmiş bu kurumu. Bunun hiç iyi işlemeyeceğini, dünyada böyle bir şey olmadığını, iyi olamayacağını da eklemek isterim. Bu konuda her şeyden önce ‘Anlamak’ isteriz. Tartışmak istemeyiz. İçtenlikle.” dedi.

Yaşanan bu süreç CRR Senfoni Orkestrası'nın çıkmaz sokağa girdiğini gösterdi. Sanat Kurumlarında sürekliliğin ve istikrarın sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

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